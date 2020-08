Perzselő forróság érkezik a hétvégére

Igazi hőség vár ránk, szigorúan ajánlott a strandolás a hétvégén. Maradnak a forró nappalok és kevésbé hűsítő éjszakák a hét további részében is. Az égető napsugártól nem árt óvni bőrünket!

Szombaton is túlnyomórészt napos, meleg, egyre fülledtebb idő lesz, a déli, kora délutáni időszakban erős UV sugárzással.

Gyenge gomolyfelhőzet adhat helyenként és időnként átmeneti árnyékot, melyből elvétve futó nyári zápor, kis térséget érintő, helyi zivatargóc is kialakulhat. Ebben a térségben ilyenre késő délután, este van a leginkább esély. Zivatargócoktól eltekintve gyenge vagy mérsékelt ÉK-i légmozgás lesz jellemző. Éjjel is túlnyomórészt derült, nyugodt, csillagfényes idő lesz, de a Dunántúl középső és déli tájain ekkor is kialakulhat kis körzetet érintő zivatargóc.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

péntek délután 32,

szombat reggel 20,

szombat délután 33,

vasárnap reggel 20 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap és a jövő hét első felében hamisítatlan nyaralóidőre készülhetünk, sok napsütéssel, kánikulával. Elszórtan, helyben alakulhat ki egy-egy kis körzetet érintő, de esetenként ott megerősödő záporeső, zivatargóc. Ezekre a késő délutáni, esti, illetve hajnali, reggeli időszakban van a leginkább esély. A helyi csapadékgócoktól eltekintve gyenge lesz a légmozgás. Az éjszakai lehűlés mérséklődik, városokban egyre kevésbé lesz frissítő, a napi középhőmérséklet több napon keresztül meghaladhatja a +25 fokot, néhol megközelítheti a +27 fokot!

– A jövő hét második felében tovább fokozódhat a meleg, már 35 fok feletti értékek kerülhetnek túlsúlyba. Szárazabb levegő érkezhet fölénk, azaz a napsütés mellett csökken a fülledtség és a zivatarok kialakulásának esélye.

Jelenleg fronthatás nincs, de az átlagosnál melegebb idő tartós stresszt gyakorol mindenkire. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magasnak mondható, ezért nyugtalanul aludhatunk, nem tudjuk kipihenni igazán magunkat, így a szervezet egyre jobban elfárad.