Reggel fázunk, ám délutánra már szikrázó napsütés is várható

Pénteken gyenge, északias légmozgás lesz jellemző megyénkben. A hideg hajnalt követően, napközben gyorsan enyhülő, mérsékelten meleg, árnyékban kissé hűvös időre készülhetünk.

A hajnali párásság gyorsan eloszlik, majd alapvetően felhőtlen, derült, szikrázóan napos idő alakul ki. Időszakosan lehet gyenge fátyolfelhőzet a térség felett. Éjszaka ismét derült, szélcsendes, nyugodt és hideg kissé párásodó idő várható.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 4 – 7,

péntek délután 18,

szombat reggel 6 – 8 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket, azonban a különös érzékenyeknél hidegfront jellegű panaszok előfordulhatnak: fejfájás, vérnyomás-ingadozás, görcsös panaszok. A hajnali órákban fagy várható északkeleten, védjük testünket a kihűléstől. (forrás: met.hu)

Nyugodt idő vár ránk hétvégén

– Szombaton nyugodt, jelentős időjárási eseményektől, csapadéktól mentes, napos, kora őszi időre készülhetünk. Hajnalban párásság előfordulhat. A hideg reggelt, kellemesen, mérsékelten meleg délután követi.

– Vasárnap is napos idő ígérkezik. Kissé élénkülő déli szélben fokozódik a nappali felmelegedés, délen az évszakos átlag feletti hőmérséklet várható. Este, éjjel nyugat felől terjeszkedő felhősödés, elszórtan kisebb eső, szemerkélés érkezhet.

– Hétfőn előreláthatólag hidegfront alakítja az időjárást. Térben és időben is változékony időre van kilátás erős felhősödésekkel, záporokkal, esőkkel, de a csapadék érkezése előtt még viszonylag enyhe hőmérséklettel. Erősödő északnyugati szél támad.

– Kedden várhatóan átvonul a hidegfront. Szeles, eleinte országszerte borongós, hűvös idő, kelet felé távolodó csapadékmező most a legvalószínűbb. Délután, nyugaton kisüthet a nap.

– Szerdára változóan napos-felhős, délnyugaton, délen enyhébb, északon hűvösebb idő ígérkezik. Északon lehet kisebb zápor. (forrás: eumet.hu)