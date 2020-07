Rossz idővel indítunk, de délutánra kisüthet a nap is

Szerdán délelőtt erősen felhős időben elszórtan eső, zápor is előfordul.

A déli órákban csökkenni kezd a felhőzet, megszűnnek a záporok. Délután változóan napos idő ígérkezik mérsékelt felhősödésekkel. Eső nem valószínű. Gyenge, olykor kissé élénkebb északi szél fúj. Késő estétől egészen a reggeli órákig ismét kialakulhat szórványos zápor, zivatargóc a térségben.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 32,

szerda reggel 18,

szerda délután 29,

csütörtök reggel 17 fok körül alakul.

Az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, tartós álmosságérzés tapasztalható. A szervezet görcskészsége, és a trombózis hajlam erősödik. Az ízületi, reumatikus panaszok fokozódhatnak. Halmozottabban észlelhetők az allergiás tünetek, és az asztmatikus problémák. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön, az ország északi 2/3-án napos, gyengén felhős idő ígérkezik. Délen, délnyugaton, hajnalban és reggel felhősebb égbolt mellett elszórtan záporokra, zivatarokra van kilátás, majd a déli órákra ott is kisüt várhatóan a nap. Késő este, éjjel, nyugaton, délnyugaton újabb zivatarok kialakulásával kell számolni.

– Pénteken, a nyugati országrészben már délelőttől zömében felhős, zivatarokkal, záporokkal tarkított időre van kilátás. A Duna vonalától keletre mérsékelten felhős, változóan napos, meleg, kissé fülledt idő a valószínűbb. Délután, este terjed át ide is a záporokat, zivatarokat adó csapadéksáv. Heves felhőszakadásoknak is megvan az esélye. Hidegfront érkezik.

– Szombaton átvonul felettünk a hidegfront Ny-K irányban. Nyugaton előreláthatólag már csökken a felhőzet, kisüthet a nap is, míg a középső és keleti térségben felhősebb időben szórványosan esők, záporok, keleten zivatarok kialakulásával kell számolni.

– Vasárnapra – még jelentős bizonytalansággal, de – átmenetileg lenyugszik a légkör: napsütéses, délután gyengén vagy mérsékelten gomolyfelhős, zömében csapadékmentes idő alakul ki. Ezen a napon sem kizárt egy-egy zivatargóc, de kis körzetet érinthet csak. (forrás: eumet.hu)