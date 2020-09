Szél fújdogálja a napos és esős időt

Szerdán szeles, napos idő várható, de délután elvétve előfordulhat gyenge zápor.

Éjszaka kelet felől beborul az ég, ekkor kisebb eső is lehet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd délután 17,

szerda reggel 10,

szerda délután 19,

csütörtök reggel 12 fok körül alakul.

Térségünk fölött örvénylő ciklon miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Csütörtökön erősen felhős, illetve borult idő ígérkezik, kisebb eső, záporeső, keleten esetleg zivatar előfordulhat. Mérséklődik a légmozgás.

– Pénteken még hasonló marad az időjárás, a felhők lesznek túlsúlyban. Már kevesebb helyen, de továbbra is csak kisebb eső, zápor fordulhat elő. Délnyugaton melegedés kezdődik.

– Szombaton jelentős felmelegedés, sok napsütés, nyárias idő várható, erős déli széllel.

– Vasárnap is erős déli szél fúj. Délkeleten a hőmérséklet a 30 fokot is meghaladhatja, ugyanakkor nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé kell számítani szórványos, de heves esőkre, záporokra, illetve zivatarokra.

– Hétfőn előreláthatólag kissé mérséklődik, de élénk marad a déli szél. Változóan felhős és főként a Dunától keletre eső tájakon záporokkal, zivatarokkal tarkított idő ígérkezik. Csökken a hőmérséklet, de így is az évszakos átlag fölötti maximum értékekre van kilátás. (forrás: eumet.hu)