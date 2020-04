Szeles, de többnyire csapadékmentes időben tölthetjük a napot

Csütörtökön gyenge vagy mérsékelt légmozgás mellett már nagyrészt napos időre számíthatunk.

Általában csak kevés helyen alakulhat ki futó zápor. A hőmérséklet ismét magasra emelkedik, fülledt lesz a levegő. Éjszaka, nyugat felől újból növekedni kezd a felhőzet, de számottevő mennyiségű csapadék nem valószínű.

Frontátvonulás ugyan nem várható, de a magasban hidegebb levegő áramlik hazánk fölé, ezért az arra érzékenyek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenés. A közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

csütörtök reggel +9,

csütörtök délután +21,

péntek reggel +10 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken újabb hidegfront alakítja időjárásunkat, így borongós időre, és többfelé esőre, záporokra, itt-ott zivatarra is számítani lehet. Délután helyenként kisüt a nap.

– A hétvége időjárására is a változékonyság lesz jellemző. Sokfelé kell számítani ismét esőre, záporokra, helyenként zivatarra. A több napsütés most vasárnapra ígérkezik, ugyanakkor megerősödik az északnyugati szél.

– Hétfőtől előreláthatólag javulást tapasztalhatunk az időjárásban, szárazra és naposra fordulhat.