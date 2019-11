Szemerkélő esővel indul a napunk, erősödő széllel folytatódik

Csütörtökön túlnyomórészt erősen felhős, borongós idő várható Somogyban. Reggel még előfordulhat gyengülő, ritkuló szemerkélés, de számottevő eső nem esik.

Délután kissé vékonyodhat a felhőtakaró is. Mérsékelt, olykor kissé élénkebb déli, délkeleti szél fúj. Éjszaka csökkenhet, szakadozhat a felhőtakaró. Legyengül a légmozgás, így fokozódó párásság valószínű, illetve a szélvédett területeken köd is képződhet.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

csütörtök reggel 8-10,

csütörtök délután 10-12,

péntek reggel 6-8 fok körül alakul.

Egy mediterrán ciklon hidegfront vonult át felettünk, mögötte pár fokkal hűvösebb levegő áramlik térségünk fölé, és délután a szél is mérséklődik. Ezek a hatások a vegetatív idegrendszerünket paraszimpatikus irányba tolják el, ezért csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le, általános restség válik uralkodóvá. (forrás: met.hu)

Erre számíthatunk hétvégén

– Pénteken a Dunántúl fölött vékonyodhat el a felhőtakaró, ott lehet bízni némi napsütésben is, míg a Dunától keletre felhős, szürke idő a valószínűbb. Jelentős csapadék nem, de északkeleten kisebb, szórványos szemerkélés, szitálás előfordulhat. A középső és északnyugati térségben meg-megélénkül a délkeleti szél.

– Szombaton már inkább csak északkelet fölé valószínű tartósan zárt felhőzet, másutt az elvékonyodó felhőtakaró melletti napsütés látszik most jellemzőbbnek. A Tiszántúlon és északkeleten gyenge légmozgás várható, másutt élénk délkeleti szél ígérkezik.

– Vasárnap, hétfőn, kedden legyengül a szél, elhagyja térségünket a frontfelhőzet, de ezzel egy időben megnő az esélye a megmaradó ködnek, illetve az abból kialakuló, lassan elvékonyodó rétegfelhőzetnek. Gyengül a nappali felmelegedés. Különösen a tartósan ködös, ködfelhős területeken marad napközben is alacsony a hőmérséklet. (forrás: eumet.hu)