Szeszélyes időnk lesz a hétvégén

Délelőtt még borongós idő és helyenként gyenge esők várhatóak. Délutánra megszűnnek a kisebb esők, záporok, átmenetileg kissé csökkenhet, szakadozhat a felhőzet.

Estétől, északnyugat felől hidegfront hoz kiterjedt, tartós esőt és megerősödő ÉNY-i szelet. Hajnalban nyugaton megszűnik a csapadék.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek délután 20,

szombat reggel 9,

szombat délután 17,

vasárnap reggel 8 fok körül alakul.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására az érzelmi és értelmi egyensúlyunk könnyen kibillenhet megszokott állapotából, ezért ingerlékenység, sértődékenység többeknél tapasztalható. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. Gyakoribbá válhatnak a lázas állapotok, illetve a gyulladásos és fertőző betegségek fellépése. Étvágytalanság is jelentkezhet. Estétől erős hidegfronti hatás kezdődik. Emiatt migrén jelentkezhet, a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, ezért a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. Az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (forrás: met.hu)