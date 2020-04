Szokatlanul meleg időben telik majd a húsvéthétfő

Húsvéthétfőn, délelőtt erős DNY-i szél mellett, felhős, de még szokatlanul meleg, fülledt idő lesz. Szűrt napsütés elsősorban délelőtt fordul még elő.

Délután tovább növekszik a felhőzet, kevésbé valószínű napsütés, néhol zápor, zivatargóc is kialakulhat. Este, éjjel hidegfront érkezik észak felől. Előtte záporok, zivatarok, nyomában pár órás, tartósabb eső és viharossá erősödő É-i szél, jelentős lehűlés lesz a jellemző.

Délután hidegfront éri el térségünket. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősödhetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

hétfő reggel +9,

hétfő délután +23,

kedd reggel +4 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Kedden, dél felé távozik térségünkből a hidegfront, mögötte szeles és a korábbinál 10-15 fokkal hidegebb idő valószínű. Észak felől szakadozik a felhőzet, kisüt a nap, míg délen, délelőtt még borongós, csapadékos idő lesz jellemző. Az eső mellett néhol havas eső is előfordulhat. Délután délen is csökken a felhőzet.

– Szerdán, csütörtökön és pénteken előreláthatólag túlnyomórészt napos, illetve vékonyan, szakadozottan felhős, csapadékmentes, ismét erőteljesen melegedő idő következik.

– A hétvégére jelentősen romlik az előrejelzés megbízhatósága. Most az a legvalószínűbb, hogy egy újabb hidegfront érinti hazánkat, változékony, szeles, többnyire felhős időt okozva. Elszórtan előfordulhat zápor, időszakos eső is. Szombaton még meleg időre van kilátás, de a front hatására, vasárnapra hidegebb légtömeg érkezhet.