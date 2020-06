Tartós esővel érkezik a hidegfront

Többfelé valószínű kiadós csapadék. Visszaesik a hőmérséklet, északnyugatira fordul a szél. Éjszaka csökken a felhőzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel 13,

péntek délután 23,

szombat reggel 10 fok körül alakul.

Kezdetben a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat, csökken teljesítőképességünk. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. Péntek délután egyre többfelé a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg az időjárás, legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A szervezet görcskészsége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma a frontbetegeknél emelkedhet. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg. A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is. (forrás: met.hu)