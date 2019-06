Több napsütésben és kevesebb felhőben gyönyörködhetünk

Kedden délelőtt változóan napos, mérsékelten felhős idő várható.

Mérséklődik, majd legyengül a légmozgás. A délután folyamán megszaporodnak a gomolyfelhők, majd elszórtan, de többfelé kialakulhatnak helyi, kis körzetet érintő, esetenként heves záporok, viharos zivatargócok. A viharok várhatóan elgyengülnek a késő esti órákra. Éjjel eloszlik a felhőzet, kitisztul az ég.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 17,

kedd délután 26,

szerda reggel 18 fok körül alakul.

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna lassan feloszlik, így eleinte még a hideg-, és a melegfrontra érzékenyek szervezetét egyaránt megterheli az időjárás. Kezdetben még sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. Napközben enyhülnek a panaszok, mert megszűnik a fronthatás. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán és csütörtökön napról-napra melegedő, továbbra is labilis rétegződésű, magas páratartalmú, fülledt időre van kilátás. Alapvetően nyári, változóan napos idő valószínű, de elszórtan, főként délutánonként, esténként heves záporok, viharos zivatargócok is kialakulhatnak.

– Péntekre előreláthatólag visszatérnek a 30 fokot meghaladó maximum hőmérsékletek. A nyári napsütést továbbra is erőteljes gomolyképződés zavarhatja meg, ami foltokban frissítő záporral vagy akár viharos zivatargóccal is végződhet.

– Szombaton is meleg, napos, nyári idő várható, de fülledtséggel, növekvő labilitással. Délutánra, estére hidegfront érkezése körvonalazódik. Sokfelé alakulhat ki heves zivatar

– Vasárnapra szeles, az ország túlnyomó részén kevésbé meleg, de szikrázóan napos idő most a legvalószínűbb. Keleten, északkeleten lehet még fülledtebb idő zivatargócokkal. (forrás: eumet.hu)