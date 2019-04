Töltsünk minél több időt a szabadban, szép időnk lesz

Nagyszombaton is derült idő várható megyénkben, csak kisebb gomolyfelhősödések fordulhatnak elő a délután folyamán.

Csapadék nem hullik. A légmozgás általában gyenge marad. Pár fokot mérséklődhet a nappali felmelegedés, de így is kellemesen enyhe délutánra készülhetnek az itt élők. Éjszaka csillagfényes, derült marad az ég, hűvös lesz a hajnal.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel +5,

szombat délután +19,

vasárnap reggel +6 fok körül alakul.

Front nem terheli szervezetünket, így a jelenlegi időjárási helyzet szervezetünkre gyakorolt hatása közül a napfény jótékony szerepe emelhető ki. A derült, napos idő ugyanis jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra, gyorsítja az anyagcserénket, és az erős csontozat kiépítésében nélkülözhetetlen szerepe van. Ezért érdemes a száraz időt kihasználni és lehetőleg a szabadban tölteni, kirándulni a természetben, ezáltal pihenni és feltöltődni a kevésbé barátságos időkre. (forrás: met.hu)

Erre számíthatunk a továbbiakban

– Húsvétvasárnap is napsütés és enyhe idő ígérkezik, gyenge légmozgással, de a Dunától keletre eső területeken erősebben felhős időszakok is lehetnek, és elszórtan, főként a Tiszántúlon, északkeleten zápor is kialakulhat.

– Húsvéthétfőn élénk, a középső országrészben erősödő délkeleti szél támad. Nedvesebb levegő sodródik fölénk, nő az esélye záporok, esetleg zivatargócok kialakulásának is. Az ország északi, északkeleti térségében van esélye szórványos csapadéknak, alacsonyabb hőmérsékletnek, míg délen és nyugaton várhatóan folytatódik a napos, csapadékmentes időjárás.

– Kedden viharos délkeleti szél valószínű. Előreláthatólag egy mediterrán ciklon csapadékzónája éri el az országot. A csapadék mennyisége és eloszlása még bizonytalan, egyelőre valószínűbb, hogy elsősorban a Tiszától nyugatra esik számottevőbb mennyiség, de ott is szórványosan, időszakosan, záporos formában. Éjszaka eshet északkeleten is.

– Szerdára előreláthatólag elvonul a csapadékmező. Szakadozott felhőzet, változó napsütés mellett, a Dunántúlon kedvezővé válhatnak a légköri feltételek egy-egy zápor, esetleg zivatargóc kialakulásához. (forrás: eumet.hu)