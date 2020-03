Továbbra is esik a hó, szakadatlanul

Kedden reggel fagyos, délután is meglehetősen hideg időre és erős ÉK-i szélre kell készülni.

Borús időben, főként a megye délnyugati térségében változó intenzitással, időszakos szünetekkel, de egész nap előfordulhat hóesés. A lehulló hóból az erős szél hófúvást is okozhat. Éjjel is marad a borús idő, hószállingózás, gyenge hóesés is előfordulhat. Csak kis mértékben mérséklődik az erős lökésekkel kísért ÉK-K-i szél. Megyeszerte több fokkal fagypont alá hűl a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel -2,

kedd délután +1 – +4,

szerda reggel -3 fok körül alakul.

Légköri front nem lesz felettünk. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán mérsékeltebb, K-i szél mellett még télies jellegű időre készülhetünk. Alapvetően erősen felhős, borongós idő várható, csak északon, és rövid időszakokra süthet ki a nap. Időszakos hószállingózás, gyenge hóesés főként délnyugaton, délen esélyes. Délkeleten gyenge havas eső, majd szitálás egyaránt előfordulhat.

– Csütörtökön megkezdődik a fokozatos enyhülés. Alapvetően még marad a felhős, borongós időjárás, nyugaton kisebb eső, havas eső is lehet. Átmeneti, derengő napsütés esetleg északon, északkeleten fordul elő.

– Pénteken és a hétvégén már napos és mérsékelten felhős időszakok és területek váltakozása a legvalószínűbb. Visszatér a március végének megfelelő hőmérséklet, sőt pár fokkal az évszakos átlag fölé is melegedhet a hét legvégére. Elvétve előfordulhat záporeső.

– Jövő hét első napjain előreláthatólag marad a nyugodtabb, többnyire napos, kellemes hőmérsékletű időjárás időnkénti, mérsékelt felhősödésekkel. (forrás: eumet.hu)