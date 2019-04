Újra napsütésnek örülhetünk, de erős szél is várható

Somogy megyében, vasárnap a napsütés lesz jellemző, emellett erős északnyugati szél fúj.

Csapadékra nem kell számítani. Kissé hűvös lesz. Éjszaka is marad a kevés felhő, a szél mérséklődik.

A hideg fronthatás lassanként megszűnik, de az erre érzékenyeknél az allergiás betegségek, illetve tünetek még halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. (forrás: met.hu)

Így kezdődik a hét

vasárnap reggel +9,vasárnap délután +16,hétfő reggel +7 fok körül alakul.

– Hétfőn, kedden az ország nagy részén borult időre számíthatunk, de helyenként átmenetileg felszakadozik a felhőzet, előbukkan a nap. Sokfelé kell számítani esőre, záporesőre, itt-ott zivatar is lehet. Hétfőn a Dunántúlon még erős marad az északias szél.

– Május 1-jén, szerdán előreláthatólag már naposra fordul az idő, és csak délkeleten fordulhat elő futó zápor. Kissé emelkedik a hőmérséklet, de újból feltámad az északi szél.

– Csütörtökön is a napsütés lesz jellemző, délután viszont szórványosan alakulhatnak ki gyenge záporesők, elvétve az ég is megdörrenhet. Mérséklődik a légmozgás. (forrás: eumet.hu)