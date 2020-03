Változékony idő színezi a szombati órákat

Somogy megyében, szombaton erős északnyugati szél fúj. Zömmel erősen felhős idő várható, de alkalmanként elvékonyodhat a felhőzet, főként délután átmeneti napsütés is lehet.

Legfeljebb elvétve alakulhat ki gyenge záporeső. Este, illetve éjszaka sehol nem hullik említést érdemlő csapadék, csökken a felhőzet. Erős marad a szél.

Szombaton hideg fronthatás várható. Nőhet a szervezet görcskészsége, epilepsziás rohamok léphetnek fel, szívkoszorúér fájdalmak jelentkezhetnek. Gyakoribb lehet a trombózis a fokozott véralvadási hajlam miatt. Az allergiás betegségek, illetve tünetek halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősödhetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak. Hosszabbá válhat a reakció idő. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat reggel +4,

szombat délután +10,

vasárnap reggel +2 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Vasárnap már kissé mérséklődik az északnyugati szél, de továbbra is élénk marad. Az ország nagyobb részén napos időre készülhetünk, de keleten és délen erősebben felhős időszakok is várhatók, és ott elszórtan kialakulhat gyenge záporeső. Estére mindenütt legyengül a légmozgás. Éjszaka általában csillagfényes, eseménytelen, csapadékmentes idő ígérkezik.

– Hétfőn a szél tovább mérséklődik, de nyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, viszont csak elvétve lehet kisebb eső, zápor. Keleten valószínű tartósabb napsütés.

– Kedden nagyrészt napos, illetve mérsékelten felhős időre van kilátás, itt-ott egy-egy futó záporral.

– Szerdán borongós idő a legvalószínűbb, kisebb esőkkel.

– Jövő hét második felében is folytatódik a változékony jellegű időjárás, kisebb esőkkel, záporokkal. Jelentős enyhüléssel számolhatunk.