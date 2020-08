Változékony idővel lépünk a hétvégébe

Felhős és napos időszakok váltogatják egymást pénteken. Tegyük a táskába az esernyőt.

Pénteken változóan felhős-napos időben, délelőtt kisebb, délutántól nagyobb eséllyel alakulhat ki záporeső, zivatar. Éjszaka sok felhő lesz az égbolton, elszórtan újabb záporeső, néhol zivatar lehet.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

csütörtök délután 32,

péntek reggel 19,

péntek délután 29,

szombat reggel 19 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton alapvetően borongós időre készülhetünk, csak rövid időszakokra süthet ki a nap. Kisebb eső, záporeső, néhol zivatar is előfordulhat. Mérsékelt északias szél fúj. A sok felhő ellenére nem lesz hideg, délkeleten 30, nyugaton 25 fok körül alakul a maximum hőmérséklet.

– Vasárnap, hétfőn naposra fordul az idő, északkeleten várható felhősebb ég. A napsütés mellett, délután elszórtan alakulhatnak ki záporok, valamint zivatarok.

– Kedden egy hidegfront érkezése körvonalazódik, a Dunántúlon megerősödő északnyugati széllel. Felhősebb időre készülhetünk, országszerte és sokfelé, de továbbra is csak elszórtan kialakuló záporokkal, zivatarokkal.

– Szerdán, csütörtökön –jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – most változékony, szeles, zömmel felhős, mérsékeltebben meleg és elszórtan csapadékos idő a valószínűbb.

– Péntektől naposabb, szárazabb, melegedő idő kialakulása körvonalazódik, bár ez még messze van, nagy a bizonytalanság.

Fronthatás nem terheli szervezetünket.