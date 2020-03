Vasárnapig csak vágyakozhatunk a napsütésre

Somogy megyében, pénteken borongós, esős időre számíthatunk, többfelé jelentős mennyiségű csapadékkal.

Napközben gyenge, olykor élénkebb D-i légmozgás lesz jellemző, míg éjjel, már É-ra forduló, élénkebb szél várható. Ekkorra gyengül, illetve meg is szűnik az eső.

A térségünk fölött áthaladó légörvény hatására mind a meleg-, mind pedig a hidegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

péntek reggel +4,

péntek délután +7,

szombat reggel +5 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szombaton szeles, zömmel erősen felhős idő várható, de alkalmanként elvékonyodhat a felhőzet, főként délen átmeneti napsütés is lehet. Keleten még számítani kell esőre, másutt legfeljebb elvétve alakulhat ki gyenge záporeső.

– Vasárnap már kissé mérséklődik az északnyugati szél, de továbbra is élénk marad. Változóan felhős-napos időben, keleten itt-ott kialakulhat gyenge záporeső.

– Hétfőn a szél tovább mérséklődik, de nyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, viszont csak elvétve lehet kisebb eső, zápor.

– Kedden nagyrészt napos, illetve mérsékelten felhős időre van kilátás, itt-ott egy-egy futó záporral.

– Jövő hét második felében is kitart a változékony jellegű időjárás, kisebb esőkkel.