Viharos erejű szélre, és záporokra számíthatunk

Hétfőn is erős, olykor viharos lökésekkel is kísért északnyugati szél fúj Somogyban.

Délelőtt zömmel borongós idő várható, elszórtan előfordulhat kisebb eső, időszakos zápor is. Délután szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, előbukkanhat időnként a nap, de zömében felhős marad az ég. Hűvös idő lesz. Éjszaka is sok marad a felhő a térség felett. Erős szél fúj. Számottevő eső nem valószínű.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel +8,

hétfő délután +13,

kedd reggel +9 fok körül alakul.

A hidegfront ugyan elhagyta térségünk, de markáns lehűlést okozott, így hidegfront jellegű panaszok továbbra is előfordulhatnak. Ezek a hatások a vegetatív idegrendszerünket paraszimpatikus irányba tolják el, ezért csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le. (forrás: met.hu)

Lehűlést hozott a hidegfront

– Kedden is még erősen változó felhőzetre van kilátás záporokkal, zivatargócokkal, időszakos napsütéssel. Az északnyugati határvidéken ígérkezik hűvösebb, tartósabban esős idő, másutt fel-felszakadozhat a felhőzet, előbukkanhat a nap is.

– Május 1-jén, szerdán előreláthatólag már naposra fordul az idő. Országszerte lehet bízni pár órás napsütésben, de elsősorban délután záporok, zivatargócok is kialakulhatnak elszórtan. Újból erősödik az északi szél.

– Csütörtökön is a változó napsütés lesz jellemző, délután viszont szórványosan ismét kialakulhatnak záporesők, elvétve az ég is megdörrenhet. Mérséklődik a légmozgás.

– Pénteken mérsékelt déli széllel előreláthatólag melegebb, szárazabb levegő érkezhet a térségbe. Napos, kellemesebb nap valószínű, de estétől, szaknyugat felől hidegfront érkezése körvonalazódik északi széllel, esőkkel, lehűléssel. (forrás: eumet.hu)