Viharos széllel és meleg fronthatással zárjuk a hetünket

Vasárnap erős, olykor viharos (55-65 km/óra) lökésekkel is kísért déli szél támad és hoz hirtelen, jelentős enyhülést.

Zömében felhős lesz az ég, de időnként, átmenetileg vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Elszórtan záporok is kialakulhatnak, de tartós eső nem valószínű a térségben. 20 fok köré emelkedhet kora délutánra a hőmérséklet. Éjjel is szeles marad az idő, megvastagszik a felhőzet, majd kiadós esők is érkeznek.

Meleg fronthatás várható. A fokozott feszültségérzés fejfájáshoz, elfáradáshoz, álmatlansághoz, a teljesítőképesség csökkenéséhez vezet. Gyorsabbá válhat a szívműködés, a légzés. Nő a vérzésre való hajlam. Gyakoribb lehet a lázas állapotok, a gyulladásos és fertőző betegségek fellépése. Embólia léphet fel. Ingadozhat a vérnyomás. Csökkenhet a koncentráló-képesség. (forrás: met.hu)

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

vasárnap reggel 9 – 12,

vasárnap délután 18 – 21,

hétfő reggel 12 – 15 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Hétfőn kettős fronthatás mellett itt-ott felszakadozhat átmenetileg a felhőzet, de túlnyomórészt erősen felhős időre, országszerte esőkre, heves záporokra van kilátás. Akár az ég is megdörrenhet. Nyugaton északi szél mellett csökken a hőmérséklet, míg keleten erős déli széllel enyhébb, de borongós idő a valószínűbb.

– Kedden erős déli széllel ismét enyhébb légtömeg érkezhet. Folytatódik a változékony időjárás: délelőtt átmenetileg kevesebb felhőre van kilátás, kisüthet a nap, majd délután, északnyugat felől újabb csapadékmező érkezése körvonalazódik, mely éjjel eléri a keleti, délkeleti országrészt is.

– Szerdára még változékony idő a valószínű változó felhőzettel, záporokkal. Egy hidegfront hatására a nyugati országrészben átmenetileg felszakadozhat a felhőzet.

– Csütörtökön és pénteken előreláthatólag marad a magas nedvesség tartalmú légtömeg hazánk felett. Alapvetően borongós időben újra és újra eleredhet az eső. Pénteken érkezhet egy erőteljesebb hidegfront, ami talán szárazabb levegőt sodorhat fölénk.