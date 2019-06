Visszatér a fülledt, meleg idő

Szerdán fülledt időre van kilátás Somogyban. Alapvetően nyári, változóan napos idő valószínű, de elszórtan kialakulnak záporok, zivatargócok.

A reggeli, kora délelőtti időszakban kicsi az esélye csapadéknak. A déli órákhoz közeledve megjelenhetnek az első gócok, majd délután elszaporodnak. Szinte bárhol előfordulhat csapadék, de csak kis körzeteket érintően. Éjszakára zömében csillagfényes égbolt várható, de a nyugati határvidéken nem kizárt újabb zápor.



A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 17,

szerda délután 28,

csütörtök reggel 18 fok körül alakul.

Hagyományos értelemben vett fronthatás nem terheli a szervezetünket, de közvetett módon negatívan befolyásolja szervezetünk működését a magas indexekkel rendelkező UV-B sugárzás, valamint a délutáni órákra ismét magasra emelkedő hőmérséklet. Ilyenkor ugyanis rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés, amely a melanoma kialakulását segíti elő. A meleg időben vigyázni kell, nehogy a test túlhevüljön, mert napszúrást, hőgutát okozhat, súlyosabb esetben akár halálhoz is vezethet. (forrás: met.hu)

Az enyhülés után folytatódik a nyári meleg

– Csütörtökön, pénteken előreláthatólag visszatérnek a 30 fokot meghaladó maximum hőmérsékletek. A nyári napsütést továbbra is erőteljes gomolyképződés zavarhatja meg, ami foltokban frissítő záporral vagy akár viharos zivatargóccal is végződhet.

– Szombaton is meleg, napos, nyári idő várható, de fülledtséggel, növekvő labilitással. Délutánra, estére hidegfront érkezése körvonalazódik. Sokfelé alakulhat ki heves zivatar. Északkeleten, északon van rá a legtöbb esély.

– Vasárnap friss északnyugati szél ígérkezik. Nyugaton napos, mérsékeltebben meleg időben kicsi az esélye csapadéknak. A keleti térségben még valószínűbb a fülledtebb idő zivatargócokkal.

– Hétfőtől lehet bízni szárazabb, nyugodtabb nyári időszakban napsütéssel. (forrás: eumet.hu)