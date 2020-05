Visszatér a meleg idő, elmennek az esőfelhők

Csütörtökön, mérsékelt Ék-i szél fúj, emellett már túlnyomóan napos idő lesz.

Esőre nem kell számítani. Éjszaka derült, illetve csillagfényes idő várható. Hajnalban mélyre süllyed a hőmérséklet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 20,

csütörtök reggel 6,

csütörtök délután 20,

péntek reggel 4 fok körül alakul.

Megszűnő hidegfront. Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. A reflexidő megnyúlhat, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. Tartós álmosságérzés jelentkezhet. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Pénteken túlnyomóan derült, délután néhol mérsékelten gomolyfelhős, száraz időben bízhatunk, a légmozgás mérsékelt lesz.

– Szombaton is alapvetően mérsékelt, délire forduló szél lesz jellemző, de északnyugat felől megnövekszik a felhőzet előreláthatólag, és északnyugaton már kisebb eső is lehet. Keleten még a napsütés lesz jellemző.

– Vasárnap keleten ígérkezik több felhő, másutt a napsütésé lehet a főszerep. Elszórtan gyenge záporeső, keleten egy-egy zivatar is kialakulhat. Élénk északnyugati szél fúj.

– Hétfőn és kedden délelőtt jellemzően napos, délután felhősebb időre készülhetünk, elszórtan továbbra is kialakulhat gyenge zápor, elvétve egy-egy zivatar sem kizárt.

– Szerdára, csütörtökre válhat teljesen csapadékmentessé időjárásunk, sok napsütéssel, emelkedő hőmérséklettel, de vegyük figyelembe, hogy az előrejelzés bizonytalansága ebben az időtávban már meglehetősen nagy. (forrás: eumet.hu)