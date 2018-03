Visszatérhet hétvégére a tél, hidegfront érkezik

Pénteken Somogyban még a felszakadozó felhőzet miatt napsütésnek is örülhetünk, azonban szombatin hidegfront érkezik fölénk, mely havazást eredményezhet.

Pénteken délelőtt borús, esős idő várható megyénkben. Délután nyugat felől szűnik az eső, felszakadozik a felhőzet, várhatóan a nap is kisüt. Ugyanakkor megnő az esélye egy-egy hevesebb csapadékgóc, esetleg zivatar kialakulásának. Még az évszaknak megfelelően alakul a hőmérséklet. Este északnyugatira fordul és erősödni kezd a napközben még jellemzően délnyugati szél.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS



A jellemző hőmérséklet átlaga:

péntek reggel +6,

péntek délután +14,

szombat reggel +5 fok körül alakul.

Az aktuális időjárási helyzet a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. A melegfront hatására az érzelmi és értelmi egyensúlyunk könnyen kibillenhet megszokott állapotából, ezért ingerlékenység, sértődékenység többeknél tapasztalható. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. (forrás: met.hu)

Téliesre fordul az időjárás

– Szombaton előreláthatólag erős hidegfront érkezik viharos erejű északi széllel, szibériai eredetű hideg levegővel, miközben dél felől egy mediterrán ciklon csapadék mezeje húzódik a térség fölé. A csapadék eloszlásának, halmazállapotának előrejelezhetősége továbbra is bizonytalan. A hideg beáramlásával, este, éjszaka, észak felől gyengülő havazásba válthat a napközben hulló kiadós eső. A szél miatt hófúvások kialakulásának is megvan a veszélye a havazással érintett területeken!

– Vasárnapra úgy néz ki, hogy elvonul a csapadék zöme, de marad a nagyrészt felhős, szeles, hideg időjárás. Kevéssel fagypont fölé várható a maximum hőmérséklet is. Elszórtan még mindig lehet hószállingózás, de nagyobb veszélyt jelent a korábban esetleg lehullott hó és a szél miatti hófúvás esélye.

– Jövő hétfőn, kedden és szerdán már javulás kezdődik, de még az évszakos átlagnál hidegebb időre van kilátás. Változóan szakadozott és vastagabb, összefüggő felhőzet mellett több-kevesebb napsütés is előfordul. A borongós területeken azonban gyenge, vegyes halmazállapotú szitálások is ígérkeznek. (forrás: eumet.hu)