Záporral indítunk, de aztán kisüthet a nap is

Somogy megyében, hétfőn csak futó záporok alakulhatnak ki elszórtan délelőtt, és már reggeltől nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap.

Kifejezetten enyhe, tavaszi időre készülhetünk. Erős nyugati, délnyugati szél fúj. Éjszaka újból beborul az ég, és kisebb esőre készülhetnek az itt élők.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel +6,

hétfő délután +15,

kedd reggel +7 fok körül alakul.

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt hétfő hajnalban, reggel a hideg-, utána ismét a melegfrontra érzékenyek szervezetét terheli meg az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Kedden is alapvetően borongós, többfelé esős időre van kilátás, délnyugaton jelentős csapadékkal. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, keleten kissé élénk délies szél fúj.

– Szerdán, nyugaton változóan felhős-napos, keletebbre továbbra is borult idő valószínű, és kisebb eső, északon havas eső is lehet. A Dunántúlon erős északnyugati szél fúj.

– Csütörtökön is marad a borongós, kellemetlen időjárás, a Dunántúlon viharos északi, északnyugati széllel, a Duna vonalától keletre pedig kiadós esővel, havas esővel, néhol akár havazással. Ott is erős lesz az északnyugati szél.

– Pénteken némileg javulni látszik időjárásunk, nyugaton napsütés, keleten még felhős idő, de már csak elvétve, gyenge zápor fordulhat elő. (forrás: eumet.hu)