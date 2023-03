A világosi Magasparton kínált, 5 éve teljes körűen felújított ház ritka kincs a helyi ingatlanpiac kínálatában. És bár az alap épület nem túl nagy, a beépíthetőségnek hála akár még egy 145 nm-es otthon is kikerekedhet a csodás, Balatonra néző telken!

“TULAJDONOSTÓL Balatonvilágoson (Magasparton) eladásra kerül egy igazi RITKASÁG! A szabályos négyzet alakú 725 m2 telken található egy 5 éve teljes körűen felújított 35 m2 alapterületű klasszikus balatoni faház, melyhez egy kb. 20 m2 fedett terasz lett hozzáépítve.

A felújítás során cserélve lettek a villany, a víz vezetékek, nyílászárók, burkolatok stb., valamint kiépítésre került külső kamerarendszer és riasztó is. A felújítás óta az ingatlan alig volt használva, ez a hirdetéshez csatolt képeken is jól látszik. Az épületen kívül a telken található még egy föld alá süllyesztett garázs is mely a térképen is feltüntetésre került.

A telek belterületen az Lke-9 (Kertvárosias) lakóövezetbe tartozik, KÉT ÖNÁLLÓ ÉPÜLET VAGY IKERHÁZ ÉPÍTHETŐ RÁ, beépíthetősége 20%, azaz 145 m2! A telek elhelyezkedése és sajátos adottságainak köszönhetően egy igazi ÖRÖK PANORÁMÁS ingatlan tulajdonosa lehet!”

