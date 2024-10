Mint ahogyan hétfőn beszámoltunk róla, szörnyű gyermekgyilkosság történt a dél-somogyi Zákányban, ahol egy 37 éves férfi disznóölő taglópisztollyal meggyilkolta kétéves fiát.

Disznóölő taglópisztollyal végezte ki a kétéves fiát a zákányi férfi

A rokonok állítása szerint magával is végezni akart, és

ugyanazzal a disznóölő taglópisztollyal ejtett sebet magán,

amivel a kisfiát meggyilkolta.

Megdöbbentő részletek derültek ki a gyilkosságról, melynek felderítése most is zajlik. Úgy tudjuk, a jelenleg kórházban ápolt, a gyilkossággal gyanúsítható férfihétvégén vette magához a gyermeket egykori párjától, s vitte magával zákányi házába, ahol meggyilkolta.

A Zaol.hu úgy tudja: a pár jelenleg is külön élt, a férfi a múlt hét végén hozta el Csurgóról kétéves fiát, hogy néhány napot vele töltsön, de lelkileg roppant instabil állapotban volt. Információink szerint az elmúlt napokban több élő videót is megosztott saját közösségi oldalán, ahol lőszerek voltak nála. Az egyik utolsó posztja egyfajta búcsúlevélként is felfogható. Mint azt vasárnap írta: "A mai nap sorsdöntő lesz, mind az üzleti tevékenységemben, de főleg a családban. Minden kedves barátomtól, ügyfelemtől elnézést kérek. Feleségemtől, Anikótól, fiamtól Kristóftól meg legfőképpen! Rendeződni fog ez a mai nap..."

További megdöbbentő részletek is kiderültek a szörnyű gyermekgyilkosságról, tudósításunkban hamarosan ezekről is beszámolunk.