A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kedd reggeli közleményében számolt be az esetről. A vízirendőrök 2024. november 9-én 20 óra 30 perckor a Balatonfüred előtti vízterületre siettek, mert bejelentést kaptak, hogy a sűrű ködben egy csónakos eltévedt és nem tudott partot érni. A bajbajutott horgászt közel egyórás kutatást követően találták meg, majd épségben a balatonfüredi kikötőbe vontatták. A hálás férfi levélben fejezte ki köszönetét a vízirendészeknek.

A rendőrök külön tanácsokkal is ellátták azokat, akik ilyenkor is a vízre merészkednek.

- Egyre inkább érkezik a hideg idő, késő őszibe fordul az időjárás. A Balatonon ilyenkor tapasztalható hirtelen leszálló sűrű köd, és a 10°c fok körüli, majd később már az alatti vízhőmérséklet együttesen teszi nehezebbé a víziközlekedést, növelve az ezzel járó kockázatokat.

- November 1-től (március 31-ig) vízijárművekről (vitorlás, csónak stb.) már tilos az éjszakai horgászat, az csak 6 és 22 óra között szabad.

- A viharjelzési szezon után kiemelten fontos a vízre szállás előtt az időjárás-előrejelzés megismerése. Ez a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. www.met.hu honlapján, vagy a METEORA mobil applikációján keresztül is elérhető.

- Csónak továbbra is csak a parttól számított legfeljebb 1500 m széles vízterületen közlekedhet. Ez a tilalom az A, B és C kategóriájú tanúsítvánnyal rendelkező csónakra, melynek vezetője a hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendelet szerinti legalább tanulómatróz, vagy kishajóvezetői képesítéssel rendelkezik, nem vonatkozik. Ettől függetlenül javasoljuk az 1500 m-es szabály betartását azoknak is, akik egyébként ezen túl is bemehetnek a vízre, tekintettel az időjárási körülményekre.

- Az 1500 méteres sávot elhagyó csónak felszerelését - a kötelező felszerelésen túl - ki kell egészíteni egy feltöltött állapotban lévő, folyamatosan bekapcsolt, üzembiztos, vízálló kivitelben vagy tokban elhelyezett mobiltelefonnal, valamint a csónakban ülők számával megegyező mentőmellénnyel és tartalék evezővel. Ez az 1500 méteres sávot el nem hagyóknak is erősen ajánlott.