Lánya halálsikolyai kísértik az édesanyát: telefon rögzítette a támadást

A 25 éves Lauren Bloomer egyetemistát brutálisan megölte barátja, a 28 éves Jake Notman, aki harmincszor megszúrta a fiatal lányt. Lauren a telefonján rögzítette a támadását, édesanyját pedig a sikolyai kísértik – írja a Bors.

– mesélte az édesanya.

Lauren megpróbálta felhívni Notman rokonait, miután a férfi elfogyasztott egy füves brownie-t, és hallani lehetett, hogy segítségért könyörög. A támadás a házukban kezdődött, és az utcán folytatódott. A férfi, miután megverte és megkéselte a lányt, még az autójával át is hajtott rajta.

'I'm haunted by screams of my daughter who recorded her own killing on phone' https://t.co/6J0B4WpYKM

