Lezuhant egy repülőgép: csak egy 11 éves lány élte túl, mindenki más meghalt

Lezuhant egy kisrepülőgép a Michigan-tó Beaver nevű szigetén. A pilóta és három utasa meghalt, csodával határos módon egy 11 éves lány azonban túlélte a tragédiát.

– idézi a helyi médiát a Mirror.

Hozzátették, a pilótán és az utasokon kívül két kutya is életét vesztette a balesetben.

Couple who died in Beaver Island plane crash that killed everyone except girl, 11, posted a video of flight over the island just days before the fatal accident

via https://t.co/ukePCFr1gS https://t.co/Sq5vFuNq7O

— MSM is Pravda 🐻 (@RitchieJodi) November 15, 2021