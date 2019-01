A Kapos partján találták meg az eltűnt férfit

Egy kaposhomoki nő telefonált be a megyei rendőr-főkapitányság ügyeletére csütörtökön késő délután, és bejelentette, hogy az idős szomszédja délelőtt ismeretlen helyre távozott, és azóta nem találják.

Aggódtak az eltűntért, mert attól tartottak, hogy valami baj érhette. A bejelentést követően a rendőrök azonnal megszervezték és megkezdték a 78 éves férfi felkutatását. A munkában a Kötél, vagyis a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület munkatársai is nagy erőkkel vettek részt. A közös fellépés meghozta az eredményt, és végül sikerrel járt a keresőcsapat, amelynek tagjait a környéken lakók is segítették. Közösen fésülték át a vidéket, az elhagyatott helyeket is megnézték. A kutatócsoport tagjai 20 óra 30 perckor Baté közelében, a Kapos folyó partján találták meg az idős férfit, aki addigra már alaposan kihűlt a hidegben. Az állapota azonnali orvosi segítséget igényelt. A mentőszolgálat munkatársai egy egészségügyi intézménybe szállítottak, hogy kivizsgálják.