A regisztrált bicikli könnyebben visszatalál gazdájához

Több száz kerékpárt regisztráltak már a Bikesafe programban Somogyban, amelynek az a fő célja, hogy az ellopott bicikliket vissza tudják szolgáltatni tulajdonosaiknak. A rendőrség pénteken szervezett akciójára is szép számmal jelentkeztek a bringások Kaposváron.

– Sajnos volt rá példa, hogy egy ismerősnek éppen a bolt előtt lovasították meg a kerékpárját, ezért úgy gondoltam jó lenne ha nyilvántartásba vennék – mondta Kulcsár Gyuláné, akik Kaposvár szentjakabi városrészéből érkezett Kaposváron a Kossuth térre. – Ha nem jó az autónk, akkor biciklivel közlekedem és a gyerekekért is ezzel megyek, szóval nagy szükségem van rá.

A Bikesafe program keretében rögzítik a tulajdonos adatait és le is fényképezik a kerékpárt, minden olyan adatot felírnak, amely egy későbbi azonosítás folyamán fontos lehet. Ezek az adatok aztán egy online adatbázisba is felkerülnek. Ily módon igazolni lehet, hogy a bicikli kinek a birtokában van, sőt a tulajdonos online feljelentést is tehet, ha ellopják a járművet. Magyarországon már több ezer kerékpárt regisztráltak a Bikesafe programban.