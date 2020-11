A visszamondott munka miatt támadt rá a futárra

A Kaposvári Járási Ügyészség barcsi kirendeltségén súlyos testi sértés miatt emeltek vádat egy 49 éves barcsi férfi ellen, aki egy visszamondott munka miatt bántalmazott egy sofőrt.

A büntetett előéletű, éppen felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt álló vádlott 2020 júliusában megállapodott abban, hogy a sértett nála másnap alkalmi fuvart végez. Mivel a sofőr még aznap kapott egy kedvezőbb ajánlatot, felhívta a vádlottat és lemondta a munkát. A megrendelő ettől dühös lett, és az autójával azonnal a fuvarozó lakóhelyére hajtott azért, hogy felelősségre vonja, de nem találta otthon, viszont megtudta, hogy egy közeli faluban tartózkodik.

A vádlott ezután a falu felé vette az irányt, és útközben meglátta a vele szemben közlekedő sértett autóját. Rávillantott, így mindketten megálltak az út szélén. A vádlott ekkor odalépett a másik férfi autójához, majd anélkül, hogy a sértettel bármit érdemben beszélt volna, arcon fejelte a sofőrt, majd ötször ököllel is megütötte. A sértettnek több sérülése is keletkezett a fején, eltörött az orrcsontja is. A Barcsi Járásbíróság az ügyészi váddal egyezően mondta ki bűnösnek a vádlottat. Tettéért 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélték, 2 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, valamint elrendelték a korábbi felfüggesztett börtönbüntetésének végrehajtását is.