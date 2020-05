Állítólag halála után hónapokkal kapott levelet a somogyi férfi: írtak vagy nem írtak neki?

Egy hozzátartozója szerint halála után négy hónappal kapott levelet egy somogyi férfi sajtóértesülések szerint állítólag azt írták neki, hogy kezelése nem sürgős. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint viszont nem írtak ilyen levelet!

Az előzményekhez tartozik, hogy az idős férfit rosszindulatú tüdőrákkal diagnosztizálták. A férfi lánya szerint a beteg sajnos négy hónappal később, december elején elhunyt a nagyatádi kórház hospice osztályán. Betegségét a Kaposi Mór Oktató Kórházban diagnosztizálták, és itt is kezelték volna, erre azonban a halála miatt már nem került sor.

Sajtóinformációk szerint ennek ellenére a közelmúltban a kórház levelet írt az elhunytnak, melyben az állt: ellátása nem esik az egészségügyi törvény által meghatározott sürgős szükség körébe. Anélkül nem következik be életveszély, vagy tartós egészségkárosodás, így azt a saját érdekében és a járvány megakadályozása céljából kénytelenek vagyunk elhalasztani.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint ilyen levelet nem küldött a kaposvári kórház egyetlen daganatos betegeket gyógyító osztálya sem, de amennyiben a hozzátartozók igénylik, kivizsgálják az esetet.

A legnagyobb közösségi oldalon többen is megosztották a véleményüket az esettel kapcsolatban. Kórházi dolgozók is megszólaltak, akik szerint a történet nem egyértelmű. Az egyik nevét nem vállaló kommentelő azt is elmondta hogy a betegfelvételen dolgozik és napi szinten jöttek és be is engedték az onkológiára érkező betegeket. Az onkológiai osztály folyamatosan, a járvány alatt is végig működött. Az egészségügyi dolgozó szerint vélhetően tévedés lehet a dologban.

Fotónk illusztráció!