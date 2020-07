Beszakadt utakat, elöntött házakat hagyott maga után az esőzés

Mintha egy tó jött volna létre Böhönye központjában. A katasztrófavédők csak csónakokkal tudtak közlekedni a településen.

Papp Anita Nagykanizsáról szeretett volna Somogyszobra eljutni, de Böhönyénél elakadt, motorcsónakkal hozták át az özönvízen.

– A gépkocsit otthagytam, jött értem édesapám, de Segesdnél is lezárás van, nem tudom hogyan jutunk haza – mondta el a fiatal lány. A 68-as és 61-es főút egyes szakaszain teljes útzár van érvényben. Több házban térdig ért a víz. Volt, aki nem hagyta el otthonát, más szatyorban ruháival indult rokonaihoz. – Pénteken 9-10 óra körül kezdett el esni, Böhönye mindkét vége víz alá került, mióta élek ilyet még nem láttam – mondta el Bunovácz Károly. A Balaton Ker-Tész Szövetkezet telephelyén is az irodából seperték, lapátolták a vizet.

– Három év könyvelési anyag ment tönkre – kiabálta az egyik dolgozó. Máté József azt mondta: munkahelyükön ragadtak, órák óta vártak, hogy valahogy hazamehessenek. Egy kerékpárost is elsodort a víz, de egy ház kerítésében meg tudott kapaszkodni.

A Kötél Egyesület tűzoltói mentőcsónakjukkal kihozták a bajba jutott férfit. Országosan Somogy megye déli térségében volt szükség legnagyobb számban a tűzoltó egységek beavatkozására. Az esőzések következtében nagy mennyiségű sár zárta el az utat a desedai arborétumnál. A Kötél Egyesület önkéntes tűzoltói egy erőgép segítségével eltávolították a környező dombokról lezúduló földet.Csurgó közelében a vasúti sínekre, Segesden pedig az útra dőlt. Berzencén a felázott talajon mintegy húsz méter magas fa fordult ki. Óvári Timót, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta: a megye déli részén volt szükség a tűzoltók munkájára leginkább. Segesden, Böhönyén és Csurgón a lakóházakra veszélyt jelentő esővizet szivattyúzták ki, de Nagyszakácsin és Nagybajomban is szükség volt az egységek beavatkozására, több ház pincéjébe és garázsába is betört a víz. Vésén, Böhönyén, Csurgón is több családnak kellett elhagynia otthonát.

Megrogyott, de nem szakadt át a gát

Szombat éjjel még kérdéses volt, hogy a csurgónagymartoni gát átszakad-e. A hivatásos tűzoltók és a helyiek közösen töltötték a homokzsákokat, hogy a víz útját állják. – A város és környéke óriási vízgyűjtő területe a környező patakoknak, egy nyugdíjas párt ki kellett költöztetni otthonukból, további 6-8 házat veszélyeztetett a víz – mondta el Füstös János polgármester. Zákányban a Jókai utcájában tört be a víz pincékbe és veszélyeztetett ingatlanokat. Jankó Szabolcs polgármester elmondta: a településen tucatnyi ház volt veszélyben, péntek éjszakától folyamatosan szivattyúztak, homokzsákoltak.

Rekord magasan a Rinya-patak

Csak csónakkal lehetett megközelíteni a nagyatádi uszodát, víz alatt volt a sportpálya. A közeli hipermarketet pedig homokzsákokkal védték. Tetőzött a Rinya patak Nagyatádnál a heves esőzések következtében. – 344 centiméter volt vasárnap a Rinya patak vízállása Nagyatádnál, 249 centiméter volt a legmagasabb korábban – mondta el Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtószóvivője. A Drv Zrt. tájékoztatása szerint átmeneti vízhiányra és vízfogyasztás korlátozásra kell számítani a somogyi városban. A hétvégi villámárvíz elöntötte a vízművet, ezért a vezetékes víz emberi fogyasztásra csak forralást követően alkalmas. A vízellátás helyreállítása érdekében a vízellátó rendszert a szolgáltató fertőtleníti, a korlátozás ideje alatt felhasználóik a települést körbejáró tartályautókról is vételezhetnek ivóvizet.

A Rinya ma reggel Nagyatádon Közzétette: József Druzsin – 2020. július 25., szombat

Az útlezárások továbbra is érvényben vannak

A rendőrség vasárnap a 68-as főút nagyatádi elkerülő szakaszán a megáradt Rinya-patak miatt a hidat lezárta, azon csak gyalogosok és kerékpárosok közlekedhetnek. Gépjárművekkel kerülni a 6807-es számú úton Babócsa felé, vagy a 61-es főúton Csokonyavisonta felé lehet.

A 68-as főút 38-as kilométerszelvényében a nagyatádi elkerülő úton az útburkolat beszakadt, az útszakaszon továbbra is teljes útlezárás van érvényben.

Nem lehet közlekedni továbbá a 68-as számú főút Böhönye és Segesd közötti szakaszán, ahol a nagy mennyiségű csapadék miatt egy híd leszakadt.