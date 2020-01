Bíróságon az öreglaki gyújtogató ügye

2019. február 4-én éjszaka több bejelentés is érkezett, miszerint Öreglakon – akkor még – ismeretlen elkövető három ingatlannál szalmabálákat és melléképületeket gyújtott fel. A környező házakban többen is tartózkodtak, de személyi sérülés nem történt.

A nyomozás során beszerzett információk alapján a rendőrök látókörébe került egy helyi lakos, akit a körzeti megbízottak 2019. február 5-én a reggeli órákban elfogtak és előállítottak a Fonyódi Rendőrkapitányságra. A nyomozás során mindvégig letartóztatásban lévő H. Lajossal szemben megalapozottá vált a gyanú, hogy cselekménye a közveszély okozáson túl emberi életeket is közvetlenül veszélyeztetett, így aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember, köztük tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt is gyanúsítottként hallgatták ki.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Vizsgálati Osztályának vizsgálói a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és a keletkezett iratokat a napokban vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.