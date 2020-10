Diplomát hamisított a siófoki nő

Hamis diplomával oktatott egy siófoki tanárnő közel fél éven át, amikor kiderült: csak ügyesen szerkesztette meg a dokumentumot, de a talárt sosem vette fel.

A 43 éves tanárnő még 2018 augusztusában jelentkezett a Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziumába szakoktatói álláshirdetésre. Az önéletrajzát elektroikusan megküldte és ahhoz csatolta felsőfokú végzettségéről szóló bizonyítvány fénymásolatát.

Közalkalmazotti jogviszonyt létesített az iskola a vádlottal, s a vezetőség többször is felszólította, hogy az eredeti oklevelet is mutassa be. Ennek viszont az ál-tanár nem tett eleget, végül lelepleződött és alig fél év után kirúgták.

A magát szakoktatónak kiadó nő olyan dokumentumot fabrikált, amelyből úgy tűnt, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karának számviteli szakán, belkereskedelmi szakirányon szerzett főiskolai végzettséget 2001-ben, ekkor őt a záróvizsga bizottság üzemgazdásznak nyilvánította.

A Siófoki Járásbíróság azonban közokirat-hamisítás bűntette miatt állapította meg egy 43 éves siófoki tanárnő felelősségét. A bíróság a vádlottal szemben 250.000,- Ft pénzbüntetést szabott ki.

Az elsőfokú bíróság tárgyaláson kívül, büntetővégzés meghozatalával állapította meg a vádlott felelősségét, mely határozattal szemben tárgyalás tartása kérhető, így az nem emelkedett jogerőre.