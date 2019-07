Drónnal is keresték az elkóborolt kengurut

Pénteken tovább folytatódott a nagy kenguruhajsza, de már kisebb erőkkel keresték a csütörtökön eltűnt erszényest Igal környékén.

A kengurut egy tíz éve Bonnyán lakó német házaspár tartotta a ház körül hobbiból, a helyiek szerint más egzotikus állatokkal együtt, így emu is van a portán. A bonnyaiakat nem túlzottan kavarta fel a kenguru eltűnése, mert hozzászoktak már ehhez. Rendszeresen megtörtént, hogy a kenguru az utcán „sétált”, mondta el kérdésünkre Króthné Gelencsér Ildikó, Bonnya polgármestere. Hiába szóltak a gazdájának, nem tudta befogni. Nem csoda, hiszen a bonnyiak szerint a kenguru gyorsabban ugrált, mint ahogy a kutyák futnak. Egy közelben lakó férfi három hete már találkozott a szabadon kóborló állattal.

Igal környékén viszont nagy feltűnést keltett a kenguru megjelenése. Délelőtt 11 óra táján látták szemtanúk, de a kíváncsi tekintetek elől elmenekült egy erdősávba. Még a közmunkások is bekapcsolódtak a keresésbe, sőt egy drónt is be akartak vetni, de sikertelenül. A vadászokat riasztották, akik kábítólövedékkel álltak készenlétben, de a kenguru kifogott rajtuk. Fülöp László igali jegyző pénteken úgy vélte, hogy azóta akár egy másik település határában is járhat az állat.

Csütörtökön még az igali rendőrök is részt vettek a kenguruhajtásban, de pénteken ők már beszüntették a keresést. Hosszú Balázs, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense ezt azzal indokolta nekünk, hogy a kenguru nem veszélyes állat. Ezért nem járnak vele tartási kötelezettségek, így a gazdája nem szegett szabályt, hogy nem tudta elzárni.