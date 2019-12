Egy kislányért futottak fel a zágrábi toronyház tetejére a magyar tűzoltók

Zágráb egyik toronyházának a tetejére futottak föl a Firefighter Combat Challange Team Hungary tűzoltói egy sérült gyerekeket támogató jótékonysági akcióhoz csatlakozva.

A harmincegyedik emeletre harminc kilós felszerelésben, acélpalackkal mentek fel. A 300 induló közül a strong kategóriában egyéniben második lett ifjabb Bodó Laszló, fél másodperccel lemaradva az első helyezettől. A négy tűzoltónak személyes pártfogoltja is van, ők külön is jótékonykodtak egy kislány javára, akinek a fényképét még a palackjukra is felragasztották. A magyar fiúkat a horvát tűzoltók invitálták meg a zágrábi akcióra, amelyhez lelkesen csatlakozott Czifra Zsolt, Kormos Kristóf, Papp János és ifjabb Bodó László.

– Nem csak akkor sietünk valaki segítségére, hogy ha ég a ház, hanem amikor egy magasabb cél érdekében szükség van ránk – mondta el a kaposvári ifjabb Bodó László. Hozzátette: a fogyatékkal élő gyerekekért futottak, aminek a teljes bevétele és az általuk felajánlott összeg is hozzájuk került.