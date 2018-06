Egy kövér gázfröccs, s romba dőlhet a családi kassza

Egy kövér gázfröccs romba döntheti a családi kasszát a vakációban: a gyorshajtók akár 300 ezer forintot is fizethetnek, esetenként még a jogosítvány is ugrik.

– A járművezetők nyáron jellemzően lendületesebben, a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekednek, amelyet sajnos a megyei baleseti statisztikák is jól tükröznek – mondta Hosszú Balázs, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. – A főbb baleseti okok továbbra is a sebesség helytelen megválasztása, az elsőbbség, illetve az irányváltoztatás szabályainak megszegése.

A hazai utakon 30 ezer forintot fizet, aki az ötven kilométeres sebességkorlátozást 15-25 kilométerrel lépi túl, aki viszont a megengedettnél 45 kilométerrel gyorsabban száguld, készülhet a 90 ezer forintos csekkre. Külföldön is vastagon fog a rendőrök ceruzája: akik az osztrák autópályán 10 kilométeres tempóval lépik túl a megengedett legnagyobb sebességet, minimum 20 eurós bírsággal számolhatnak, 11-19 kilométeres gyorshajtásnál már 35 euróról állítják ki a csekket a rendőrök, tudtuk meg Kicsinyné Pulay Kornéliától, a Magyar Autóklub nemzetközi kapcsolatok osztályának vezetőjét.

– Súlyosan büntetik azokat a járművezetőket is, akik egy baleset során nem tartják be a mentési folyosóra vonatkozó szabályokat – emelte ki. – Hasznos tudnivaló lehet az is, hogy aki nem csatolja be a biztonsági övét, 35 eurós helyszíni bírságot kaphat.

Horvátországban 500 kunáig terjedő büntetéssel kalkulálhatnak a sofőrök, ha közel 10-20 kilométerrel lépik túl az adott szakaszra vonatkozó szabályokat, s azok a „feledékenyek” is következetes és egyben szigorú számonkérésre számíthatnak, akik nem csatolják be a biztonsági övet. A szakembertől tudjuk: a horvát társszervektől kapott információk szerint a parkolási cédulákat is érdemes megőrizni.

A szomszédos Szlovéniában is lehet majd ellenőrzésre számítani a vakációban: így azt is figyelik, hogy az autópályákon baleseteknél, kik akadályozzák a mentők, tűzoltók, rendőrök munkáját azzal, hogy nem tesznek eleget a mentési folyosó biztosítására szolgáló szabálynak. A Magyar Autóklub munkatársa arra is felhívta a figyelmet: nemcsak a sztrádán, hanem a lakott területeken, s a 30-as korlátozás alá eső lakóövezetekben is indokolt a fokozott óvatosság.

Vakációban is zérótolerancia

– Aki nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljon útnak, kerülje a hosszabb utazást, s előre tervezze meg az útvonalat – közölte Hosszú Balázs. – Mindig kipihenten üljünk a kormány mögé és soha ne vezessünk fáradtan.

Legyünk türelmesek, vezessünk óvatosabban, s tartsunk megfelelő követési távolságot – szól a rendőrségi jó tanács. S arra is nyomatékosan felhívták a figyelmet, hogy egy korty alkoholt sem ihatnak a sofőrök, ellenben a gépkocsiban mindig legyen ásványvíz vagy üdítőital. A gépjárműnél nagyon fontos a megfelelő szellőzés és a légkondicionáló használata: ha a berendezéseket már régen tisztították, akkor ezt feltétlenül érdemes elvégezni.

– S nyáron különösen fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük a jármű gumiabroncsainak nyomását – folytatta a sajtóreferens. – Soha ne induljunk lapos, alacsony nyomású gumikkal.