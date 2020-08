Elfogták a Toponárt fosztogató betörőket

A Kaposvári Járási Ügyészség indítványozta két betörő letartóztatást. Egyikük egy büntetett előéletű, 2020 májusában a börtönből szabadult férfi, aki a próbára bocsátás hatálya alatt álló társával Kaposvár belvárosában, valamint a toponári városrészben követett el betöréseket.

A büssüi gyanúsítottaknak a nyomozó hatóság eddig négy bűncselekményt ró a terhére. A férfiak 2020 júniusában és júliusában egy horgászbolt ajtaját feszítették be, majd innen elloptak majdnem

400 ezer forint készpénzt, s ezután két toponári családi házba surrantak be. Az egyik ingatlanból készpénzt vittek el, míg a másik háznál észrevette őket a tulajdonos, ezért elmenekültek. A gyanúsítottak továbbá egy desedai büfébe is behatoltak, innen 160 ezer forint értékben emeltek el élelmiszert, szeszes italt és készpénzt. Az ügyészség a szökés, a bizonyítás megnehezítésének és az újabb bűncselekmények elkövetésének megakadályozása érdekében indítványozta a férfiak letartóztatását. Ennek azóta a Kaposvári Járásbíróság helyt adott, és letartóztatták a gyanúsítottakat.