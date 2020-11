Elítélték a balatoni drogkereskedőket

A Somogy Megyei Főügyészség emelt vádat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer kereskedelem és más bűncselekmények miatt öt férfival szemben, akik közül négyen kereskedői láncolatot létrehozva látták el kábítószerekkel a Balaton térségében vásárlókat.

Egy 46 éves balatoni férfi budapesti társával már hosszabb ideje állt baráti kapcsolatban. A férfiak rendszeres kábítószer fogyasztók voltak, majd 2011-től kezdődően a férfi nagy tételben is vásárolt tiltott szereket barátjától, hogy tovább értékesítse. Az ilyen módon a Balaton-partra jutott kábítószerből a férfi több esetben adott el egy helyi kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó 30 éves férfinak, aki nemcsak tőle, hanem más kereskedőktől is szerzett be tiltott anyagokat, amihez igénybe vette egy 27 éves balatonboglári férfi segítségét.

Az elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék a napokban hirdetett ítéletet, amelyben három vádlottal szemben szabott ki végrehajtandó szabadságvesztés büntetést, 3 év börtön-, illetve 6 év fegyházbüntetést osztott ki. A törvényszék a 46 éves férfit a szabadságvesztés büntetés mellett pénzbüntetésre és járművezetéstől eltiltásra is ítélte, mert ő szállította a drogot a helyi bűnmegelőzési egyesület gépkocsijával szállította. Az ítélet nem jogerős, mert a Somogy Megyei Főügyészség fellebbezést jelentett be, hogy mind a négy vádlott ítéletét súlyosbítják.

Fotónk illusztráció!