Emberkéz okozhatta a lakástüzet, melyben egy anya és lánya halt meg

Nem baleset okozta azt a lakástüzet, amelyben egy 21 éves egyetemista lány és az édesanyja vesztették életüket október 21-én a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály utcában.

Az eset után a rendőrség az első közlésében még kizárta az idegenkezűséget, mert külsérelmi nyomokat nem találtak a holttesteken, és a szövettani, toxikológiai vizsgálat sem utalt gyilkosságra. Ezért csupán közigazgatási eljárásban vizsgálták a kettős tragédiát. Információink szerint azonban az elmúlt hetekben újra elkezdték kihallgatni a családtagokat és tanúkat a rendőrök, és ezt az indokolta, hogy jelenleg már bűncselekményre gyanakodnak.

Lejárt a két hónapos határideje a tűzvizsgálatnak, vagyis hogy a hatóságok kiderítsék, hogy mi okozta a tüzet. Kérdésünkkel megkerestük a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, tőlük azt a szűkszavú választ kaptuk, hogy befejeződött a tűzvizsgálati eljárás, és a dokumentációt átadták a rendőrségnek. Helyszíni riportunkban már a tűzvész után azt mondták a házban lakók, hogy a lakásban két-három tűzfészket is találtak. Később azt is hallották, hogy egy miskolci szakértő is vizsgálta a tűz okát. Megkeresésünkre a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata azt felelte, hogy már büntetőeljárás keretében vizsgálják az esetet, de részletekről a nyomozás érdekeire való tekintettel nem beszélnek.

Az ügyben még sok a nyitott kérdés, és eldöntésre vár, hogy szándékos gyújtogatás, netán gondatlanság okozta a tüzet. A tűz idején egy külföldi fiatalember is tartózkodott a lakásban, a lány barátja. Ő hajnalban az erkélyre menekült, ahol angolul kiáltotta, hogy tűz van. A „Fire,fire!” kiáltásaira figyelt fel egy első emeleti lakó, aki értesítette a rendőrséget. A tűzoltók magasból mentővel hozták le a férfit az erkélyről. A Pécsen tanuló, izraeli állampolgár, de arab származású fiatalember később a temetésen is részt vett. A rendőrség a tűzvész után elengedte egy kórházi vizsgálatot követően. Feltehetően őt is újra kihallgatják majd, hogy tisztázzák a szerepét.

