Fél szemére megvakult: vizes üveggel dobta meg az ellenfél játékosa

A Somogy megyei labdarúgó-bajnokság egyik találkozóján egy lecserélt hazai játékos ásványvizes palackkal dobta fejbe a másik csapat egyik vezetőségi tagját, aki emiatt egyik szemére megvakult.

A hétvégén a Somogyvár otthonába látogatott a Kaposmérő a Somogy megyei labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában, a vendégek végül 4–2-re nyertek, de sajnos nem erről maradt emlékezetes a mérkőzés…

– Azonnal le szeretném szögezni, egészen a hetvenedik perc környékéig nyugodt mederben zajlott a találkozó, a játékvezető kiválóan vezette a meccset, ám ekkor az egyik lecserélt hazai játékos egy ásványvizes flakonnal fejbe dobta az egyik vezetőségi tagunkat – avatott be a részletekbe Prukner Zsombor, a Kaposmérő technikai vezetője. – Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani és rögtön megműtötték. Sajnos nem kaptunk róla jó híreket, hiszen az egyik szemére, melyet eltalált a palack, megvakult. Kadros Ernő, a mérkőzés játékvezetője azonnal felmutatta a hazai játékosnak a a piros lapot.

– A 87. percben a saját ötösünkön belül lerúgták az egyik játékosunkat, akkor dulakodás alakult ki a pályán – tette hozzá. – A kapusunkat megütötte az egyik somogyvári játékos, ő visszacsapott, így mindkettejüket kiállította a spori, s még egy somogyvári focista is pirosat kapott. A szurkolók nem akarták kiengedni a hálóőrünket az öltözőbe, már úgy nézett ki, hívni kell a rendőrséget, de a somogyvári játékosok segítségével végül megoldódott ez a probléma.

Megkerestük természetesen a somogyváriakat is, akik nagyon sajnálják a történteket, s a jobbulást kívántak a megsérült kaposmérői elnökségi tagnak.

Megkerestük a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot, ahol azt az információt kaptuk, hogy az ügyben súlyos testi sértés bűntett miatt indult eljárás.

– Sajnálatos, hogy ilyen esemény előfordulhatott egy megyei futballpályán, de bárhol is történt volna, akkor is érthetetlen lenne – tájékoztatott a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatósága. – Már az is súlyos szabálytalanság, hogy egy lecserélt játékos kifelé dobálózik, hiszen már az sem a fair play-t erősíti, így pedig, hogy valaki súlyos, maradandó sérülést szenvedett, döbbenetes. Meg kell várnunk a rendőrségi jelentést, s azt, miként zárul le majd az ügy, hiszen addig az igazgatóság fegyelmi bizottsága nem intézkedhet, a labdarúgó játékengedélyét természetesen felfüggesztettük.