Félrenyelt falat okozott kis híján tragédiát az otthonban

A megszokott módon reggeliztek az ellátottak a segesdi Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthonban, amikor az egyik munkatárs észrevette, hogy egy hetven év körüli férfi étkezés közben rosszul lett; nem kap levegőt, fuldoklik.

Nyomban segítséget kért, és megállapították, hogy vélhetően egy félrenyelt falat okozza a bajt, majd rögtön elkezdték az illető hátát ütni, miközben mentőt hívtak. Az idős férfi már nem produkált életfunkciókat, amikor Szűcs Renáta, a Nő az esély projekt kapcsán néhány éve az intézményben elhelyezkedő gondozónő azonnal megkezdte a mesterséges lélegeztetést, a szájon át való levegő befúvást, míg Cseh Gyöngyi ápolási csoportvezető, aki negyed százada dolgozik a szociális otthonban, mellkas kompressziót alkalmazva küzdött a férfi életéért. Mire a mentő megérkezett, az idős ellátott – aki néhány éve lakója csupán a szociális otthonnak –, szerencsére túl volt már az életveszélyen, és visszatértek az életfunkciói. A mentő ezt követően a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórházba szállította a férfit, akit néhány napos kórházi ápolás után visszaszállítottak Segesdre.

E nem mindennapi eset ugyan riadalmat keltett az intézményben, ám az otthonlakók és a munkatársak is örültek, hogy nem történt nagyobb baj, és társuk hamar visszatérhetett megszokott környezetébe. A két munkatársat a sikeres újraélesztés során tanúsított bátor helytállásukért elismerő oklevélben részesítette Czibik Norbert András, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatóhelyettese. Az okleveleket Nemes Zita, a segesdi Gondviselés Szociális Otthon intézményvezetője a minap adta át Cseh Gyöngyinek és Szűcs Renátának, s ismételten köszönetet mondott a két kolléganő lélekjelenlétéért, hiszen másként is végződhetett volna a közelmúltbéli, békésen induló reggeli. A férfi, aki véletlenül félrenyelte a falatot, szerencsére azóta is jól van, és hálás az életét megmentő nővérkéknek, a mentőknek és a kórház orvosainak.