Földmozgás Kaposváron: sokakat kirázott az ágy reggel

Olvasóink jelezték, hogy arra ébredtek vasárnap reggel 6 óra után hogy rázza őket az ágyuk.

Kisebb erősségű földmozgást lehetett észlelni Kaposváron 6 óra 22 perctől, és az első hírek szerint néhány dunántúli városban is észlelték a jelenséget.

Volt aki arról számolt be, hogy recsegtek a bútorok, máshol percekig remegett a csillár Kaposváron.

Erős, a Richter-skála szerint 5,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg vasárnap hajnalban, fél hét előtt néhány perccel a horvát fővárost, ennek utórezgéseit érezhettük a somogyi megyeszékhelyen.

Korábban Varga Péter szeizmológustól megtudtuk, hogy Horvátországban több aktív törésvonal is található, azt ott keletkezett földrengéseket érezhetjük néha Somogyban is. Azt is elárulta egy korábbi földmozgás kapcsán, hogy hazánkban ugyan sok törésvonal található, de ezek közül csak kevés aktív. Somogyban a Kapos-folyó mentén húzódik egy kisebb, de aktív törésvonal, mely okozhat a jövőben hasonló jelenségeket – fogalmazott Varga Péter. Körülbelül tízévente előfordul itthon is nagyobb, 4-5-ös erősségű mozgás.

Legutóbb január elején érezhettek hasonlót Somogyszob környékén.

Cikkünket frissítjük.

7:15

Zágrábban ismét volt hét óra környékén egy újabb közepes erősségű rengés, amit éreztünk Somogyban is több helyen másodszor is.

A horvát városban néhol kárt is okozott a földmozgás.

Iz Zagreba prihajajo prve fotografije posledic potresa. ⚠️ Ob 7.02 smo bili deležni še 1. popotresnega sunka. Vir: Twitter Közzétette: Neurje.si – 2020. március 21., szombat

7:05

Néhány olvasónk hét óra után ismét érezte a földet mozogni, igaz már nem olyan erősen, mint fél hét előtt.

7:03

A zágrábi földrengést észlelte a Földrengés.hu rendszere is.