Hajmeresztő manőver az M7-esen: semmibe vette a korlátozásokat

A sofőr semmibe vette csütörtökön Siófok térségében, az M7-es autópályán a munkaterületre figyelmeztető korlátozásokat.

Szakemberek az elválasztósáv növényzetgondozási munkáin dolgoztak, ahol két lépcsőben volt előjelző jármű. Első körben 100 kilométeres sebességkorlátozásra és a belső sáv elhagyására figyelmeztető jelzések voltak, míg a második körben 80-as korlátozó, illetve előzni tilos táblát is kihelyeztek. S ráadásul a térségben található digitális, autópályák fölötti táblákon is előre jelezték a munkaterületet.

A Magyar Közút egyik járművének fedélzeti kamerája ennek ellenére rögzítette, hogy a terelés előtt egy terepjáró látható módon nem tartotta be a sebességkorlátozást, se az előzési tilalmat, miközben a munkaterületet védő, ütközésienergia elnyelő berendezéssel felszerelt teherautótól nem messze tért vissza a külső sávba. A társaság pénteken azt is közölte: Polgárdi térségében a leállósávon haladó és ott szabályosan dolgozó, kaszálási munkát végző közutas gépbe csapódott be egy személygépkocsi.

– A főváros felé haladó jármű eddig tisztázatlan okok miatt még a munkavégzés előtt a külső sávból letért a leállósávba, majd később a gépjármű nagy erővel a munkagépbe csapódott – derült ki a Magyar Közút tájékoztatójából. – Az autó utasa elhunyt, a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett.

A közutas dolgozók a balesetben könnyű sérüléseket szereztek, a sokkhatásra kialakuló pszichoszomatikus jellegű tüneteket mutatnak. Így a társaság által kirendelt szakpszichológus segít nekik feldolgozni az esetet.