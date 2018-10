Hat bottal, engedély nélkül pecázott a Balatonon az orvhorgász

Szeptember óta folyamatosan költöznek a halak Balatonba, ám a haltelepítés idején is kiemelten figyelnek a balatoni halak őrzésére, arra, hogy csak a Balatoni Horgászrend által megengedett módon és mennyiségben kerülhessenek halak a horgászok szákjába, majd asztalára. Ennek ellenére tovább gyarapodott a feljelentések száma. A szabályszegések típusai igen széles skálán mozognak, a nyári, engedély nélkül horgászók mellett ősztől a kvótával takarékoskodók gyűjtik a legtöbb fekete pontot.

– Még mindig sokan ülnek le mindenféle engedély nélkül horgászni: huszonkilenc esetben találkoztak halászati őreink olyanokkal, akiknek semmiféle horgászatra jogosító engedélye nem volt, dobogósok még a fogási napló vezetését elmulasztók – tájékoztatott a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. – Sajnos több három, négy vagy éppen több botos pecással is volt dolgunk a magunk mögött hagyott két hónapban. Három esetben fordult elő, hogy turista állami jeggyel a megengedett egy helyett több bottal horgásztak.

– A legarcpirítóbb eset az volt, amikor Balatonmáriafürdőn igazoltattak kollégáink egy horgászt, aki engedély nélkül, behúzós módszerrel horgászott egyszerre hat fenekezős készséggel – emelte ki a BHN Zrt. – Az általunk már ismert szabályszegés-halmozóval szemben az eljáró halgazdálkodási hatóság 157 ezer forint halvédelmi bírságot szabott ki, valamint tizenkilenc hónapig nem vehet állami horgászjegyet. A visszaeső horgászt az idén egyszer már elmarasztalta a hatóság, akkor kilenc bottal érték tetten, amiért 105 ezer forint halvédelmi bírságot kellett fizetnie, visszavonták állami horgászjegyét és eltiltották az újabb váltásától.

Összesen tizenkét horgász akart a megengedettnél több halat elvinni, négyen közülük több szabálysértést is elkövettek, négyen mulasztották el a fogási napló vezetését, egy pecás pedig hármashorgot is használt kishalas csalizáshoz. A behúzás szabályait sem minden horgász tartotta be, öt esetben a módszerre jogosító területi jegy hibádzott, egy ellenőrzött horgász pedig meg akarta tartani a kifogott halat.

– Ősztől már alapvetően az engedéllyel rendelkező horgászok szabályszegései dominálnak, a fogási napló vezetésével való trükközés például örökzöld baki – hívták fel a figyelmet. – A be nem írt halak kifogói igen leleményes magyarázatokkal igyekeznek védekezni, melyek közül a feledékenység a legtermészetesebb indok, a bökkenő akkor van, ha valaki négyet felejt el beírni – az átmeneti amnézia azonban nem zárja ki a büntethetőséget.

Az elmúlt időszak kirívó szabálytalanságai közül említésre méltó a Badacsonylábdihegynél tetten ért sorhorgos orvhalászt, akit a Tapolcai Járásbíróság elsőfokú ítéletében 150 000 forint megfizetésére kötelezte. A kirívó szabályszegés miatt a BHN Zrt. hosszú időre eltiltja majd a balatoni területi jegy váltásától.