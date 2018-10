Időseket fosztott ki a nő

Időseket fosztott ki egy 31 éves kaposvári nő, aki már többszörösen büntetett előéletű.

Legutóbb 2018. júliusában szabott ki rá egy év nyolc hónap börtönbüntetést a Kaposvári Járásbíróság nem jogerősen. A nőt az ítélet sem riasztotta el a tolvajlástól. Ezután előbb egy igali nyaralót tört fel, majd a cseri, illetve a donneri városrészben követett el besurranásos lopásokat. Kifosztott egy 85 éves férfit is, akihez a mosdóba kéredzkedett be. Amikor az idős ember nem figyelt, ellopta a házban talált, 390 ezer forint összértékű ékszereket, illetve készpénzt. Nem sokkal később egy másik idős férfit is ki akart fosztani, és csak a véletlenen múlt, hogy a sértett nagyobb összeget tartalmazó tárcája helyett egy olyan irattartót lopott el, amiben csak igazolványok voltak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A nő a lopott ékszereket egy budapesti zálogházban értékesítette, majd a fővárosban is megtévesztett egy idősebb asszonyt, akitől készpénzt zsákmányolt. A Kaposvári Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészség indítványának helyt adott, és elrendelte a gyanúsított letartóztatását a bűnismétlés veszélye.