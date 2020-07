Kattant a bilincs a bűnbanda tagjainak csuklóin

A Kaposvári Járási Ügyészség 11 rendbeli, jelentős értékre, bűnszövetségben elkövetett lopás és lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat.

A Kaposvári Járási Ügyészség 11 rendbeli, jelentős értékre, bűnszövetségben elkövetett lopás és lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat két budapesti férfi ellen, akik olyan betöréses lopásokat követtek el a fővárosban és Somogy megyében, amelyekkel összesen 100 millió forintos zsákmányra tettek szert.

A 43 éves és a 36 éves férfi unokatestvérek. 2019-től bűnelkövetésre szánt telefonokat szereztek be, a betörések helyszínét gondosan feltérképezték, és hozzájuk nem köthető gépkocsikkal közelítették meg. A betöréssorozatban egy balatonlellei és egy balatonszemesi házat is kirámoltak. A riasztóberendezéseket hatástalanították, vagy egyszerűen megvárták, míg a riasztás miatt kiérkező távfelügyeleti járőrök elmennek. Ezután a házakban széfeket, illetve trezorokat kerestek, amiket még a helyszínen felfeszítettek, vagy magukkal vitték, még egy 300 kiló súlyú páncélszekrényt is.

A vádlottak nagy mennyiségű készpénzt, értékes arany illetve briliáns drágakövekkel díszített ékszereket, történelmi arany pénzérméket, valamint nagy értékű karórákat zsákmányoltak. Egyetlen helyen csak 29 millió forint értékben találtak karórákat. Csak a Balatonnál 85 millió forint kárt okoztak. A rendőrség azonban leleplezte a betörőket, sőt az otthonukban egy fal mögötti rejtekhelyet is megtaláltak, ahonnan a zsákmány egy részét lefoglalták. Ezen kívül gépkocsikat, köztük az elkövetéshez használt két autót, más értéktárgyat is lefoglaltak.

A vádlottak közül az idősebb férfi Magyarországon ötször volt már büntetve, de legutóbb Németországban ítélték el betöréses lopás miatt. Fiatalabb társa felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt állt. Az ügyészség a két letartóztatásban lévő férfit fegyházbüntetésre, pénzbüntetésre, valamint járművezetéstől eltiltásra ítéltetné a bírósággal. Az idősebb férfi esetében 14 millió, míg fiatalabb társa esetében 13 millió forintot meghaladó összegű vagyonelkobzásra tettek indítványt.