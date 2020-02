Kék villogó, kamu TEK-esek: államtitkárnak hazudta magát, milliókat csalt ki

Kőrös Gusztávot szerdán bilincsben hozták a Kaposvári Törvényszékre, holott néhány éve még fontos embernek kijáró külsőségekkel közlekedett. Kék villogóval ellátott fekete luxusautókkal érkezett az üzleti találkozókra, és TEK-es egyenruhába öltözött álrendőrökkel vette körül magát.

Befolyással üzérkedésért elítélték Kőrös Gusztávot a Kaposvári Törvényszéken, mert államtitkárnak és miniszteri biztosnak kiadva magát pénzt csalt ki vállalkozóktól, azzal hitegetve őket, hogy elintézi, hogy uniós támogatásokat nyerjenek. Kőrös Gusztáv korábban volt a DK tagja, és azt állítja magáról, hogy Gyurcsány a barátja. A legutóbbi országgyűlési választásokon Bács-Kiskun megyében a Minden Szegényért Párt képviselőjelöltjéként indult, és szerepe volt a 2013-as hamis bajai videóban is, amikor romák a választási csalással vádolták a kormánypártot.Államtitkárnak és miniszteri biztosnak hazudta magát Kőrös Gusztáv, és azt ígérte a vállalkozóknak, hogy 300-600 millió forintos uniós támogatásokhoz juttatja őket, de ennek előre megkérte az árát. Ismerősökön, közvetítőkön keresztül jutott el a vállalkozókhoz. A kaposvári bírósági tárgyaláson azt állította, hogy Gyurcsány Ferenc a barátja, a becsapott üzletembereknek viszont azt mondta, hogy Lázár Jánosnak kell a pénz.

– Ne keressünk ebben az ügyben politikát, sima köztörvényes bűncselekményről van szó! – szögezte le a Vadócz Attila bíró az ítélet kihirdetésekor. – Sokan a vállalkozók közül évtizedek óta vannak a pályán, nem gondolhatták azt, hogy egy pályázati elbírálás úgy működik, hogy sötétben egy benzinkúton táskában és nejlonzacskókban tízmilliókat adnak át.

A csalók büszkén le is fényképezték magukat a milliókkal, sőt a fotókat megosztották egymás között. Ez megkönnyítette az ügy bizonyítását. Ráadásul az egyik vádlott DNS-ét megtalálták egy hamis NAV-igazolással lezárt pénzkötegen.

A törvényszék Kőrös Gusztávot befolyással üzérkedésért 8 év börtönbüntetésre, 8 év közügyekről eltiltásra és 156 millió forint vagyonelkobzásra ítélték. Ennyi a kár, ugyanis a vád szerint hat vállalkozót tévesztettek meg, akiktől 4,5 millió és 80 millió forint közötti összegeket vettek át. Kőrös Gusztáv kilenc vádlott társa 1 év 10 hónaptól 5 év 6 hónapig terjedő börtönbüntetést kapott. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség súlyosításért, a vádlottak és védőkig felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek. A vádhatóság képviselője azért kért súlyosabb ítéletet, mert szerinte Kőrösék bűnszervezetben követték el a csalásokat, de ezt a bíróság első fokon nem állapította meg, mondván ehelyett laza bűnözői együttműködés jellemezte a vádlottakat.

Vesztegetésben bűnösek a vállalkozók is

Hihetetlen pimaszsággal léptek fel a csalók a vád szerint. Egy Kaposvár környéki faluban lakó vállalkozó összekötegelt milliókat adott át nekik, de a pénz egy része euróban volt. Emiatt a férfit jól letolták a bűnözők, hogy nekik valuta helyett forintot adjon, később így pótolta ki az összeget, de persze az eurókat sem kapta vissza. Ez a vállalkozó a bíróság előtt azt vallotta: korábban négyszer nem nyert semmit pályázatokon, és úgy gondolta, hogy most jött egy lehetőség, amit megragadhat. A törvény szerint azonban a vállalkozók sem ártatlanok, hiába verték át őket. Az ítélet vesztegetésben találta bűnösnek őket, és ezért 300- 500 ezer forint pénzbüntetést szabott ki rájuk. Az egyikük a cége pénzt adta a csalóknak, őt vesztegetésért is elmarasztalták. Ez az ítélet sem jogerős, mert a vállalkozók és ügyvédeik is fellebbeztek.