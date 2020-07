Késsel fenyegették egymást a biztonsági őrök Siófokon

Egymást inzultálták a biztonsági őrök a Petőfi sétányon, számolt be az esetről egy olvasónk, aki a helyszínen dolgozik, ezért a kilétét nem akarta felfedni, a nevét és címét azonban megadta a szerkesztőségünknek.

Azt állította, hogy a sétányt védő budapesti biztonsági szolgálat kilenc embere odament egy helyi szórakozóhely két biztonsági őréhez, és halálosan megfenyegetették őket. Nem is akárhogy, mert késeket is elővettek, ami a bejelentőnk szerint látszik a biztonsági kamerák felvételein. A szöveg állítólag az volt hozzá, hogy bokától tokáig felvágják a konkurens cég embereit. A konfliktus tárgya nem ismert, állítólag az volt a gond, hogy a szórakozóhelyre nem engedték be csoportosan a roma származású vendégeket, de személyes ellentétet is emlegettek.

Bejelentőnk szerint valójában konkurenciaharc állhat a háttérben, aminek a a célja az, hogy egymás elől át akarják venni a szórakozóhelyek védelmét. A bejelentőnk szerint a budapesti cég aznapra felfüggesztette a kilenc ember munkáját, nem dolgozhattak. A rendőrség az utóbbi hetekben kétszer is razziázott a Petőfi sétányon, a második alkalommal ezer embert ellenőriztek. Nagy a tömeg, a bejelentőnk szerint a fokozott rendőri jelenlét indokolt a környéken.

Megkérdeztük a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, történt-e bejelentés az említett ügyben. Vajda Eszter sajtóreferenstől azt a választ kaptuk, hogy valóban történt rendőri intézkedés, erről jegyzőkönyv született, de feljelentésről nincs tudomásuk.

Fotónk illusztráció!