Bejelentések éjjele: kirobbantotta otthonról az ebeket a tűzijáték

Szinte megállás nélkül kaptak bejelentéseket eltűnt állatokról a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület munkatársai. A szilveszteri tűzijáték miatt rengeteg kutya kóborolt el otthonról. A keresést a következő napokban is folytatják.

Szinte megállás nélkül kaptak bejelentéseket eltűnt állatokról a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület munkatársai. A szilveszteri tűzijáték miatt rengeteg kutya kóborolt el otthonról. A keresést a következő napokban is folytatják.

– Már a szilveszter előtti napokban is szedtünk össze kutyákat – fogalmazott Boncz Edit, a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület vezetője. – Sokan az ünnepek előtt is durrogtattak. Eddig tizenhárom kutyát találtunk meg, egy eb van a telepünkön, a többit haza tudtuk juttatni. Egy elkóborolt kutyát ideiglenesen befogadott a megtalálója addig, amíg elő nem kerül a gazdája. Ennek nagyon örültünk, ugyanis a telephelyünkön telt ház van. A szilveszteri tűzijáték miatt nagyon sok kutya került sokkos állapotba. Ilyenkor az ebek nem ismerik meg a gazdájukat sem, kitágul a pupillájuk, gyorsan ver a szívük, de összeomolhat a keringésük és könnyen baleset is érheti őket. Ebben a helyzetben ugyanis inaszakadtából menekülnek, kiugranak az autó elé és már nem lehet rajtuk segíteni.

– Nem minden kutya ijed meg a tűzijátéktól – folytatta Boncz Edit. Vannak például olyan vadászkutyák, akik a fegyver hangjától nem, de a tűzijátéktól rettegnek. Olyat is tapasztaltam, hogy egy kutya évekig nem félt a durrogástól, de ahogyan öregedett, egyszer csak félni kezdett. Egy normális gazdának tudnia kell, hogy milyen hatással van kedvencére a tűzijáték és aszerint kell cselekednie. Évről évre sokkal több kutya kóborol el otthonról, pedig a csapból is az folyik, hogy ilyenkor be kell zárni az állatokat. Viszont sokakat ez nem érdekel. Találkoztam én is olyan emberrel, aki azt mondta, hogy ő bizony nem engedi be a lakásba a kutyát, de a melléképületbe se, nehogy rumlit csináljon – tette hozzá a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület vezetője.

Egyszer vitték vissza a tűzijátékot

Hegedűs Krisztián, a Tűz-Partner Kft. ügyvezetője elmondta: kilenc éve foglalkoznak pirotechnikai eszközökkel, de hozzájuk eddig csak egyszer vittek vissza fel nem használt telepet. Országosan sem jobb az arány, körülbelül harmincan adtak vissza robbanóeszközöket. Azért ilyen kevesen, mert a fel nem robbant pirotechnikai eszközökért nem fizet a kereskedő. A pirotechnikai termékek tárolására, szállítására, felhasználására, birtoklására vonatkozó előírásokat azonban érdemes betartani, hiszen aki megszegi, pénzbírságra számíthat.

Alternatívák tűzijáték helyett

A kínai Sanghajban tűzijáték helyett kétezer kivilágított drón gondoskodott a szilveszteri látványosságról. A futurisztikus megoldás nem csak halkabb, de talán még látványosabb is a hagyományos durrogtatásnál.